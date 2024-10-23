هل يفسد صلاتها؟.. الإفتاء توضح حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه، وهل يفسد ذلك صلاتها.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة. فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها.

وأوضحت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا يُؤثِّر هذا في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة؛ فقد ذكر بعض الفقهاء أن الالتفات بهذه الهيئة في الصلاة للحاجة مباح.

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