"دعيت على ولادي وماتوا.. هل ربنا استجاب لدعائي؟".. سؤال سيدة ونصيحة من أمين الفتوى (فيديو)

كتب - علي شبل:

دعيت على ولادي الاتنين، وهما أشقيا جدا ان ربنا ياخدهم، وماتوا في حادثة.. دلوقتي قلبي بيتقطع.. هو ممكن ربنا كده استجاب لدعائي؟.. سؤال من سيدة تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «الدنيا بخير»، عبر قناة «الحياة».

وفي رده، نصح أمين الفتوى بأنه يجب اتباع سنة النبي، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تَدعُوا عَلى أَنْفُسِكُم، وَلا تدْعُوا عَلى أَولادِكُم، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُم، لا تُوافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا عَطاءً، فيَسْتَجيبَ لَكُم».

وأضاف عثمان أن غالبيتنا يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدًا ولكن للأسف نبتعد عنها، على الرغم من أن الخير في اتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن تعظيم السنة في القلوب علامة على محبة رسول الله وعلامة على شدة حرصك على اتباع السنة.

وأكد عثمان أنه على العبد أن يتجنب الدعاء على نفسه أو على أولاده حتى وإن كان في ساعة ضيق، منوهًا إلى أن ما حدث مع أولاد المتابعة أمر واقع سواء دعت بذلك أم لا.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بقصة سيدنا مطرف بن عبدالله الذي كان مجاب الدعوة، عندما دعا على شخص ظلمه أمام القاضي فما لبث أن مات، فاتهم أقارب المتوفى بقتله، فقال لهم القاضي: «هل لمسه، هل ضربه، ولكنها دعوة رجل وافقت قدر الله»، مُشيرًا إلى أن إلقاء اللوم على النفس يكون بسبب الإيمان الضعيف، ومهما غضب الأب أو الأم من أولاده لا ينبغي عليه أن يدعي عليهم، حتى لا يحدث شيء يجعلهم نادمين طوال حياتهم.

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