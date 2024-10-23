الجامع الأزهر: الإمام مالك أجاب بـ"لا أدري" في 32 من أصل 48 مسألة سُئل عنها

كـتب- علي شبل:

عقد ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف، اللقاء الأسبوعي تحت عنوان: "أمانة الفتوى وأثرها في الاستقرار المجتمعي" وحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ود. محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام بجامعة الأزهر، ود. محمد الجبالي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

أكد الدكتور محمود الصاوي أن مفهوم الأمانة يتجاوز مجرد رد الودائع، ليشمل جوانب عديدة من الحياة، فإذا كان الشخص لا يخشع في صلاته ويؤديها بسرعة، فهو بذلك غير أمين، كذلك من يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام أو يعطي زكاته لمن لا يستحق، يعتبر غير أمين أيضًا، الأمانة تشمل العبادات والأقوال والأفعال، وقد أوصى بها النبي ﷺ طوال حياته، حيث زخرت ادأكد على ضرورة أداء الأمانة والحث على الالتزام بها.

وأوضح الدكتور الصاوي أن الفتوى هي تبيين الحكم الشرعي لمن يسأل عنها، وهي ليست ملزمة بل تعتمد على ثلاثة عناصر: المفتي، المستفتي، وموضوع الفتوى، فالمفتي هو الفقيه الذي يوضح الحكم الشرعي، ويجب أن يتحلى بالأمانة في فتواه، مقترنًا علمه بعمله، مع تعظيم النصوص الشرعية والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، كما قال الحسن البصري: "إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، الدائب في العبادة، البصير بدينه".

وأشار إلى أن الإمام مالك، أحد الأئمة الأربعة، كان مثالًا للأمانة في الفتوى، حيث أجاب بـ "لا أدري" في 32 من أصل 48 مسألة سُئل عنها، مؤكدا على ضرورة أن يتحلى المستفتي بالأمانة في طرح سؤاله، والبحث عن مرضاة الله، وأن يكون دقيقًا في عرض مسألته، ويجب أن يستند إلى الفتاوى المعتمدة وأن يكون أكثر خوفًا من الله سبحانه وتعالى.

وحذر الدكتور الصاوي، من الانسياق وراء الفتاوى الشاذة التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع، والتي تروج لها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف هدم قيم المجتمع.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية، ود. مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.