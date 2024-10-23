الجامع الأزهر يحذر من خطورة الفتوى: أمانة ثقيلة وليست متاحة للجميع

كـتب- علي شبل:

عقد ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف، اللقاء الأسبوعي تحت عنوان: "أمانة الفتوى وأثرها في الاستقرار المجتمعي" وحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ود. محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام بجامعة الأزهر، ود. محمد الجبالي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

أوضح الدكتور هاني عودة، أن أمانة الفتوى تُعتبر من الأمانات الثقيلة التي تتطلب فهماً عميقاً وعلمًا دقيقًا لذلك يجب أن تُعهد الأمور إلى أهلها، كما قال تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، فقد انتشرت المشكلات في بعض المجتمعات بسبب تصدّر البعض للفتوى دون علم، مما يؤكد ضرورة أن يتحدث الإنسان بما يعرف فقط، وقد حذرنا رسول الله ﷺ من الفتوى بغير علم، حيث قد تؤدي إلى الهلاك، مستشهدا بما رواه جابر رضي الله عنه حادثة تتعلق برجل أصابه حجر في رأسه، ثم احتلم وسأل أصحابه عن رخصة التيمم، فأخبروه بأنه يجب عليه الاغتسال، وعندما فعل ذلك، توفي، فقال النبي ﷺ: "قتلوه! قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال ؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب".

وأضاف الدكتور عودة، أن الأزهر الشريف يحمل راية الفكر والفقه بوضوح واعتدال، ويعمل على تعليم طلابه وإعداد أساتذته وعلمائه ليكونوا خير من يمثل دين الله، وقد أنشأ الأزهر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، بالإضافة إلى أكثر من 250 فرعًا للفتوى في جميع محافظات الجمهورية، كما أسس المركز العالمي للفتوى الإلكترونية للرد على الاستفسارات ورصد الفتاوى الشاذة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مرصد الأزهر لمواجهة التطرف، الذي يرد على الفتاوى العالمية بمختلف اللغات.

وأكد أن الفتوى ليست متاحة للجميع، فعضو الفتوى يمر بعدة مراحل داخلية قبل إصدار الحكم، بدءًا من تشخيص المسألة والاستماع إلى المستفتي، ثم تكييفها وفق الباب الفقهي المناسب، وصولًا إلى بيان الحكم بناءً على كتاب الله وسنة النبي ﷺ وإجماع وقياس العلماء، مما يضمن صدور الفتوى عن يقين مستند إلى أدلة دامغة.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية، ود. مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.