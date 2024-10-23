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ما حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟ .. المفتى نظير عياد يجيب

01:22 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الدكتور نظير عياد

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كتب - علي شبل:

ما حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح فضيلة المفتي أن الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري.

واستشهد عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.

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الدكتور نظير عياد حكم عدة المرأة التي مات زوجها دار الإفتاء المصرية
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