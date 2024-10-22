بالفيديو.. هبة عوف: الزوجة تعتبر ناشز فى هذه الحالة الخاصة بالحجاب والصلاة

كتب-محمد قادوس:

تلقت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، سؤال من متصل حول أن زوجته قد قامت بخلع الحجاب، ولا تصلى، وتريد الطلاق، فهل تأخذ كل حقوقها أم ما دامت هي التي طلبت تتنازل؟

وقالت أستاذ التفسير، إن الحجاب فرض في الإسلام، ولا يجوز التهاون في الالتزام به، مشيرة إلى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وأضافت عوف خلال حلقة برنامج "أحلى الكلام"، مع ميار الببلاوي، المذاع على فضائية" الشمس": أن الصلاة هي عماد الدين، وأن تركها يعد تقصيرًا كبيرًا في حق الله. فيما يخص موقف الزوجة التي ترفض الصلاة والحجاب وتطلب الطلاق، والزوجة في هذه الحالة قد تُعتبر ناشزًا إذا كانت ترفض أوامر زوجها التي تتماشى مع الشرع، ما قد يسقط عنها بعض الحقوق الشرعية مثل النفقة والمتعة.

وفيما يتعلق بالمبلغ المالي الذي دفعه الزوج كمهر، أكدت الأستاذ بالأزهر أنه في حالة الطلاق وليس الخلع، فإن للزوجة حقًا في المهر والحقوق الشرعية الأخرى، أما إذا كانت الزوجة هي من تطلب الطلاق لعدم رغبتها في الحياة الزوجية، فقد يُطلب منها رد المهر في حالة الخلع.

كما دعت الزوج إلى التروي والمزيد من المحاولة لحل الخلاف بالحسنى، خاصة في ظل وجود طفل يجب أن يُراعى في القرارات المتخذة.

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