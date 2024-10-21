بالفيديو| أمين الفتوى يحذر الآباء: هذا التصرف قد يدفع الأبناء للشك في وجود الله

كـتب- علي شبل:

حذر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، الآباء من خطورة بعض التصرفات مع الأبناء قد تؤدي بهم إلى الشك في العقيدة والوقوع في خطر الإلحاد، قائلًا إن تسلط الآباء على الأبناء قد يدفع بهم للتشكك في وجود الله.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى، إن الأولاد يتعرفون على الله من خلال الأب والأم، فإذا كان الأب شديد التسلط، قد يرى الأولاد أن الله (سبحانه وتعالى عن ذلك)، متسلط صاحب سلطة يمارسها بلا حكمة، كما يفعل الأب والأم.

أضاف الورداني: "ربنا يقول (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)، فعندما يرى الابن أنه مأمور بالإحسان لأب لم يحسن إليه قد يدفعه ذلك للتمرد.

كما حذر أمين الفتوى من القسوة على الأولاد، لإجبارهم على الصلاة والحجاب، قائلًا: "القسوة على الأولاد لأنهم لا يصلون أو ضرب البنت من أجل الحجاب، أمر خطير وفهم مغلوط، لا يمكن يكون الضرب الذي يكسر نفسية الأولاد ويهينهم أمر شرعي".

ونصح أمين الفتوى الآباء والأمهات بمعاملة أولادهم باللين والرفق ومصاحبتهم، قائلًا:"الأولاد عبيد لله مثلكم، كلما أشعرتهم بأنهم عبيد لله مثل الأب والأم، هذا يساعد على التقرب منهم، لو احنا عارفين إننا احنا الاثنين عبيد لله سنكون قريبين من بعضنا البعض".

ولفت الورداني إلى أن نبذ الآباء لأولادهم، والقسوة معهم، إذا كشف الأولاد عن تشككهم في وجود الله، هذا الأمر يسلم الأولاد للشيطان، متابعا: "لو أشعرته أنه نهاية العالم، يشعر الولد بالمتاهة، لكن من الأفضل لو قال الأب ما تفكر فيه ورد على بالي في بعض الأحايين، وأنه موقف فكري يمر به الإنسان".

وختم أمين الفتوى: "لا الشك ذنب، ولا السؤال ذنب، وهذه مرحلة يرسلها الله لك لتقوم برعاية الأبناء، هذا موقف يحتاج إلى تفكير ورعاية واحتواء، لازم نناقش ونتعلم، كما أن ليس كل التشكك من تساؤلات حقيقية، فيه شك نوع من أنواع التمرد لسبب إنه أبوه رافضه ومتسلط".

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