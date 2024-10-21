بالفيديو.. رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إننا في زمنٍ نحتاج فيه إلى نور الإيمان ليضيء لنا دروب الحياة، خاصةً في ظل التحديات التي نواجهها.

وأكد الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن 'سورة الأنعام، تلك السورة المكية العظيمة، تحمل في طياتها الكثير من الدروس والعبر، حيث تركز على قضية التوحيد وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، لافتا إلى إن الله هو الذي خلقنا من طين، وهو الذي يرزقنا ويعتني بنا، ولذلك يجب أن نتوكل عليه في جميع أمورنا.

وأضاف: "في ظل ما نشهده من آراء شاذة تدعو إلى الإلحاد، علينا أن نكون دعاة للحق، نوضح للناس عظمة الله وقدرته، ونبين لهم أن الحياة ليست مجرد مادة، بل هي رحلة روحانية تحتاج إلى تأمل وفكر".

ودعا الشباب قائلًا: "اقرأوا سورة الأنعام بتمعن، وتأملوا معانيها، فهي تُذكرنا بأن كل ما في الكون هو من صنع الله، وأنه هو وحده القادر على أن يسير الأمور، كما أنه علينا أن نستفيد من العلوم والمعارف، ولكن يجب أن تكون هذه العلوم مُوجهة لخدمة الدين وتطوير الإنسانية".

واختتم: "نسأل الله أن يهدينا جميعًا إلى سواء السبيل، وأن يعيننا على نشر رسالة الإسلام الحقيقية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه".