إعلان

بالفيديو.. رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله

06:17 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

الشيخ رمضان عبد المعز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إننا في زمنٍ نحتاج فيه إلى نور الإيمان ليضيء لنا دروب الحياة، خاصةً في ظل التحديات التي نواجهها.

وأكد الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن 'سورة الأنعام، تلك السورة المكية العظيمة، تحمل في طياتها الكثير من الدروس والعبر، حيث تركز على قضية التوحيد وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، لافتا إلى إن الله هو الذي خلقنا من طين، وهو الذي يرزقنا ويعتني بنا، ولذلك يجب أن نتوكل عليه في جميع أمورنا.

وأضاف: "في ظل ما نشهده من آراء شاذة تدعو إلى الإلحاد، علينا أن نكون دعاة للحق، نوضح للناس عظمة الله وقدرته، ونبين لهم أن الحياة ليست مجرد مادة، بل هي رحلة روحانية تحتاج إلى تأمل وفكر".

ودعا الشباب قائلًا: "اقرأوا سورة الأنعام بتمعن، وتأملوا معانيها، فهي تُذكرنا بأن كل ما في الكون هو من صنع الله، وأنه هو وحده القادر على أن يسير الأمور، كما أنه علينا أن نستفيد من العلوم والمعارف، ولكن يجب أن تكون هذه العلوم مُوجهة لخدمة الدين وتطوير الإنسانية".

واختتم: "نسأل الله أن يهدينا جميعًا إلى سواء السبيل، وأن يعيننا على نشر رسالة الإسلام الحقيقية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه".

الشيخ رمضان عبد المعز منكري وجود الله برنامج لعلهم يفقهون التوحيد الإلحاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الانشغال والسعي.. أمين الفتوى يكشف عن أهم علامات قبول الطاعة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)