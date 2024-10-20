هل أباح الفقهاء للمرضعة الجمع بين الصلاتين؟.. عالم سعودي يجيب

كـتب- علي شبل:

هل يجوز للمرضعة الجمع بين الصلاتين؟.. سؤال تلقاه الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده يقول عالم الشريعة السعودي إن الفقهاء ذكروا في أعذار الجمع بين الصلاتين أن المرضعة لها أن تجمع إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها؛ وذلك لأجل تلويث الصبي لملابسها، ولكن هذا الذي ذكره الفقهاء يناسب حال الناس في الزمن السابق، أما في وقتنا الحاضر فالذي يظهر أن المرضعة لا يلحقها الحرج والمشقة لأمور:

الأول: أن الإرضاع في الناس الآن قليل بسبب وجود الحليب المجفف.

الثاني: مع وجود الحفائظ التي توضع على الصبيان أصبح ما ذكره الفقهاء من وجود المشقة بكثرة النجاسة غير وارد.

ولهذا يقول الخثلان، عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): إن المرضعة ليس لها أن تجمع بين الصلاتين؛ لعدم وجود المشقة في وقتنا الحاضر.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح