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"ينفع أدعو ربنا وأطلب غسالة وتكييف؟".. سؤال من سيدة وأمين الفتوى يرد (فيديو)

09:07 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الدعاء بمنافع دنيوية وحياتية، وذلك خلال رده على سؤال متصلة تتعلق فيه بدعائها لأشياء دنيوية مثل الغسالة والتكييف، حيث كانت تشعر أن هذه الأمور قد تكون محرمة، فما حكم ذلك شرعًا؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، اليوم الأحد: لا مانع شرعًا، بالعكس، يمكنك أن تسألي الله سبحانه وتعالى كل ما تريدين في الدنيا وفي الآخرة.

وأضاف فخر: الدعاء أمر مشروع ومحبذ في الإسلام، ومن حقك أن تطلبي من الله ما تحتاجينه في حياتك اليومية، فإذا كنتِ تحتاجين إلى غسالة أطباق أو تكييف، فلا تترددي في الدعاء بذلك.

وأضاف: ولكن من المهم أيضًا أن تتذكري أن تدعي لنفسك بأمور الآخرة، مثل الهداية والرحمة والمغفرة، فالدعاء يجب أن يتضمن جوانب حياتك كلها، الدنيا والآخرة معًا.

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الدكتور علي فخر دار الإفتاء المصرية برنامج فتاوى الناس الدعاء
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