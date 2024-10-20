داعية يقدم نصيحة لكل زوجة تحكي أسرار خلافاتها الزوجية لوالدتها أو أختها

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ محمد رضا الداعية الإسلامي، إن الخلافات الزوجية متعددة ومتشعبة ولها أكثر من سبب ولا مفر منها، لأن أعوان الشيطان حينما يخرجون في الصباح ويعودون ليسألوا بعضهم عما فعلوا، يكون الجواب بأنهم قاموا بأعمال عديدة، ولكن لا يعتبر أي عمل ذا أهمية أو وزن عند الشيطان إلا إذا كان التفرقة بين الرجل وزوجته.

وأضاف رضا خلال لقائه ببرنامج،" طاقة نور" المذاع عبر قناة" السي بي سي": أن الشيطان يعظم التفرقة بين الرجل وزوجته، لأنه يعلم أن تفكيك العلاقة الزوجية هو الأهم بالنسبة له، فتدمير الأسرة أحد أهدافه الكبرى.

وأشار الداعية الى أن العلاقة بين الرجل وزوجته ترتبط بإعمار الكون، وهو ما كان من أسباب خلق الله لآدم وحواء، ولهذا يقسم الشيطان على إغواء البشر وتفكيك علاقاتهم الزوجية.

وأوضح: أن العلاقة الزوجية أساسية في استمرار الحياة البشرية وإعمار الكون، ويحارب الشيطان على تفكيكها، فعندما يكون الأساس الذي بنيت عليه العلاقة الزوجية هو أساس ديني، فإن هذه العلاقة تستمر في ظل التفاهم والمودة.

أما العلاقات التي تبدأ بالزواج دون معرفة سابقة أو بناء على تفاهمات مادية أو اجتماعية فقد تواجه تحديات أكبر بعد الزواج، فالأساس الديني مهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "فاظفر بذات الدين"، فالدين هو الذي يساعد على استمرارية العلاقة.

وبين الداعية أن الزواج ميثاق مقدس وغليظ وآية من آيات الله، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الروم،" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

ومن الطبيعي أن تحدث خلافات بين الزوجين لأسباب متعددة، سواء فكرية، جسدية، اقتصادية، أو غيرها من الأمور اليومية، لكن الأهم هو ألا تخرج هذه الخلافات خارج البيت، لا للأهل ولا للأصدقاء، وعلى الزوجين المحافظة على خصوصية علاقتهم الزوجية، وعدم تدخل الأخرين حتى لا يتم تفاقم الخلافات بدلا من حلها.

وقال رضا، حينما يلجىْ الزوجان إلى الأهل أو الأصدقاء لحل المشاكل، قد يتعرضون لنصائح غير مدروسة، أو حتى لتدخلات سلبية تزيد من حدة الخلاف، فعلى سبيل المثال، قد تتدخل الأم أو الأب بناء على مشاعر عاطفية، دون أن يدركوا العواقب طويلة المدى لتدخلهم، ما يؤدي في بعض الحالات إلى الطلاق، وقد رأينا هذا في كثير من الحالات التي قد يتدخل فيها الأهل وتؤدي في النهاية الى الطلاق.

ونصح الداعية الزوجين الى أهمية إطفاء الخلافات الزوجية كما تطفىء الماء النار، وذلك بالهدوء والتفكير والاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية فى حل الخلافات.