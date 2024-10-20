كيف ألزم أولادي بالصلاة وهل يكون علي ذنب لتركهم إياها ؟..عالم أزهري يوضح

كتب-محمد قادوس:

كيف ألزم أولادي بالصلاة، وهل يكون علي ذنب لتركهم إياها ؟.. سؤال تلقاه الداعية الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف؟

في رده، أشار الداعية الإسلامي إلى بعض الخطوات التي يجب على الآباء أن يفعلوها، أولها عدم ترك الأبناء لأن الله تعالى دلنا إلى دواء شاف ورد ذكره في سورة طه،" وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ".

ونصح العالم الأزهري فقال أما الأمر الثاني: فعلى الآباء أن لا يملوا ولا يكلوا وأن يصبروا ويصابروا ويكونوا دائمي النصح والتوجيه للأبناء ليربط الله على قلوبهم وليلتزموا بالصلاة.

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن ثالث أمر هو على الآباء أن يلتزموا النصح لأولادهم، مشيرًا إلى ان النصح يكون مرة بالقدوة وبالترغيب مرة وبالترهيب ومرة أخرى وأيضا بالثواب والمكافأة.

وأوضح الداعية في رابع خطوة للآباء بأن يكونوا قدوة لأولادهم في كل شيء وخاصة في الصلاة، لأن الأبناء يفعلون كما يفعل الآباء وسيربط الله على قلوبهم بهذه القدوة الحسنة إن شاء الله.

وبين الروبي في الحالة الخامسة أنه على الآباء ان يلتزموا بالدعاء لأبنائهم، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة غافر،" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ".

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