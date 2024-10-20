فيديو.. شيخ كويتي ينتقد الشامتين بمقتل يحيى السنوار: "سفلة" وليسوا رجالا

كتب-محمد قادوس:

انتقد الداعية الشيخ الكويتي عادل العازمي، من وصفهم بـ"الشامتين بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذين قالوا الحمد الله على هلاك يحي السنوار"، ورأى أنهم ليسوا رجالا.

وقال الداعية الكويتي: "اسألكم بالله رجل مسلم عمرة 63 سنة قضي ثلث عمره في سجون الاحتلال، وبعد أن خرج أخذ يقاتل الاحتلال بماله ونفسه ولسانه، وبكل ما يملك، فهو كان رجلا يدافع عن وطنه وماله وعرضة ومقدساته؟"

وأضاف العازمي، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بمنصة "X"أعجزتم يا سفلة أن تقولوا لمسلم مات في سبيل الله على يد أرذل خلق الله "رحمك الله".

أعجزتم يا سفلة أن تقولوا لمسلم مات في سبيل الله على يد أرذل خلق الله رحمك الله؟!#يحيى_السنوار pic.twitter.com/skYdVH91HO — عادل العازمي 🇰🇼 (@alazmi_3del) October 19, 2024

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