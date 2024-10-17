أستاذ بجامعة الأزهر: هذه الأمور لتفوز بساعة الاستجابة يوم الجمعة

كتب- محمد قادوس:

أعرب الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز الخطاب الديني من خلال قنوات الإعلام، مشيدًا بالفقرات التي تقدمها "قناة الناس" والتي تمثل تناغمًا بين المؤسسات الدينية والمجتمع.

أكد الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن يوم الجمعة يعتبر "خير الأيام" وفقًا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى ما يحمله من بركات وفضائل، حيث خلق الله آدم فيه، وأخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة.

وأضاف أن يوم الجمعة يحتوي على ساعة استجابة للدعاء، وهي فرصة للمسلمين ليتوجهوا إلى الله بأمنياتهم واحتياجاتهم، مشيرا إلى أهمية صلاة الجمعة، وضرورة الذهاب مبكرًا إلى المسجد، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بكر وابتكر" أي من أتى إلى المسجد باكرًا.

وأوضح أن لكل خطوة يخطوها المسلم نحو المسجد أجرًا عظيمًا، مما يجعل هذا اليوم فرصة للتقرب إلى الله ولتجديد الروحانية.

كما تناول فضل ليلة الجمعة، التي تبدأ من غروب شمس يوم الخميس حتى فجر يوم الجمعة، مشددًا على أهمية الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة.