ما حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله؟.. المفتي نظير عياد يجيب

كـتب- علي شبل:

ضمن الفتاوى الحديثة لمفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، بين فضيلته الرأي الشرعي في مسألة النذر المعلَّق على مشيئة الله، وذلك في معرض رده على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله؟ فقد نذرتُ لله تعالى نذرًا، وعلَّقتُ هذا النذر على مشيئته سبحانه وتعالى بأن قلتُ: نذرتُ لله ذبحَ شاةٍ إن شاء الله، فما الذي يجب عليَّ فعله في هذه الحالة؟

وفي رده، أكد عياد أنه لا يجب شيء على من علَّق النذر على المشيئة بأن قال: نذرت لله ذبح شاة إن شاء الله، ما دام قد وصل الاستثناءَ بالنذر، كما اشترط الحنفية والحنابلة، أو قصد محضَ التعليق لا غيرَهُ كما قال الشافعية.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: فإن قصد بقوله: "إن شاء الله" التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء، أو أطلق، فإنه يصحُّ نذره، ويلزمه الوفاء به.

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