هل يجوز الاتفاق على الزواج لمدة معينة بشرط التجربة؟.. عالم أزهري يوضح الرأي الشرعي

كـتب- علي شبل:

هل يجوز الاتفاق على الزواج لمدة معينة بشرط التجربة؟.. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ليرد عليه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح لاشين أن العقود تنقسم إلى قسمين:

1. عقود مؤقتة: مثل عقد الإجارة.

2. عقود مؤبدة: مثل عقد البيع.

وبالنسبة لعقد الزواج- يقول لاشين- فإنه من العقود المؤبدة التي لا تنتهي إلا بالطلاق أو الفسخ إذا وُجد سبب لذلك، مثل استحكام الخلاف أو عدم قدرة الزوج على الإنفاق، أو غيابه، وغيرها من الأسباب.

وبخصوص واقعة السؤال، أوضح لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على الزواج لمدة معينة بشرط التجربة، بحيث إذا توافقا استمر الزواج، وإذا لم يتوافقا وقع الطلاق، فإن هذا الشرط باطل. وذلك لأن عقد الزواج يجب أن يكون مبنياً على التأبيد لا على التأقيت. فالزواج المؤقت ينافي مقاصد العقد وأهدافه التي شرعها الله، مثل الاستقرار الأسري، وتربية الأبناء، وتحقيق المودة والرحمة بين الزوجين.

وأكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الزواج المشروط بمدة محددة يشبه نكاح المتعة، الذي حرمه الإسلام بالإجماع.. لذلك، هذا الشرط باطل، ويؤدي إلى بطلان العقد نفسه.

ووجه لاشين نصيحة، قائلًا: يجب على الزوجين تقوى الله في زواجهما، والالتزام بما شرعه الله من عقد الزواج المؤبد، وعدم اتخاذ الزواج محلاً للتجربة أو الاختبار. فالزواج ليس تجربة معملية، بل هو ميثاق غليظ كما وصفه الله تعالى في القرآن الكريم.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

هذه التصرفات لا تجوز فترة الخطوبة.. أمين الفتوى ينصح الشباب المقبلين على الزواج

يحشر الناس يوم القيامة عراة.. فما فائدة الكفن؟.. علي جمعة يجيب

بعد مقترح تجريمه.. ماذا تعرف عن "التخبيب" وحكمه شرعًا ولماذا حذر منه