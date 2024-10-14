حديث نبوي شريف سبب في تفريج الهموم والكروبات.. يوضحه رمضان عبد الرازق

كتب-محمد قادوس:

كشف الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، عن حديث نبوي شريف يكون سببا في تفريج الهموم والكربات وكشف الغموم، وفتح الأبواب المغلقة.

واستشهد عضو اللجنة العليا للدعوة بالحديث الذي ورد عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "ما أصاب عبدا هم ولا حزن، فقال اللهم: إني عبدك، وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي، إلا أذهب الله همّه وغمّه، وأبدله مكانه فرحا".

وأضاف عبد الرازق، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: لمن يريد ان يبدل الله همه إلى فرج ويبدل غمه إلى فرح عليه ان يحرص على هذا الدعاء في هذا الحديث صباحًا ومساء.

اقرأ ايضًا:

بسبب موت كلبته "كيم".. الشيخ مظهر شاهين يواسي الفنان خالد الصاوي

الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة

3 حالات لا تجوز فيها طاعة المرأة لزوجها ولا تلعنها الملائكة.. يوضحها أستاذ بالأزهر

10 ضوابط شرعية.. الأزهر للفتوى يوضح حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة