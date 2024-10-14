ما رأيكم في تركيز بعض الدعاة حديثهم عن المهدي المنتظر او انتظار المهدي؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

تحدث الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن قصة خروج المهدي.

ونشر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وعلق:" انتظار خروج المهدي ليس من شأن أهل السنة، فلا تنشغل عن الواجبات.

وحول تركيز بعض الدعاة حديثهم عن المهدي المنتظر او انتظار المهدي، قال الشيخ خالد عمران في تصريح خاص لمصراوي: أن الله-تعالى-أمرنا بالأخذ بالأسباب في الدنيا وترك النتائج له سبحانه حتى أن الرسول-صلى الله عليه وسلم-قال لنا: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعني نخلة صغيرة فليغرسها يعني لا يكسل وإن رأى علامات الساعة أمام عينه ولا ينتظر حدوث المعجزات ولا ييأس من روح الله ولا من رحمته.

واستكمل: للأسف بعض الدعاة يحاول إغراق الناس بحديثه عن أشراط الساعة التي منها التخويف من الدجال أو انتظار خروج المهدي. وانتظار خروج المهدي أو غيره ليس من شأن أهل السنة. نحن لا نقعد في حالة انتظار بل نحن مأمورون بالوعي والسعي.

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