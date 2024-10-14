ما الأفضل فى كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء اتفقوا على أن كفارة اليمين تكون على التخيير، مما يعني أنه يجوز للإنسان أن يختار بين عدة خيارات، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو كسوة عشرة مساكين.

مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة البقرة،" لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ"،موضحًا أن هذا النوع من الأيمان يُسمى اليمين المنعقدة كما جاء في كتب الفقهاء.

وأضاف العوضي خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": الكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام، أو تحرير رقبة، ولكن مع الأسف، لم يعد تحرير الرقبة متاحًا في وقتنا الحالي".

وأكد أمين الفتوى أن الآية القرآنية تشير إلى أن "ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم"، مشيرًا إلى أنه عند عدم القدرة على الإطعام، يُمكن صيام ثلاثة أيام، وهذا الخيار أيضًا يأتي على سبيل التخيير وليس على سبيل الترتيب.

وأوضح: بينما كفارة الظهار أو من جامع زوجته في نهار رمضان تأتي على سبيل الترتيب، حيث يجب إتمام الخطوة الأولى قبل الانتقال إلى الخطوة الثانية".

و أشار إلى ضرورة الاحتفاظ بالأيمان في أضيق الحدود، وأن ترك اليمين هو الأفضل، حيث قال: "يجب أن نكون حذرين في استخدام الأيمان، وعلينا أن نحرص على عدم جعلها محور حياتنا".

كما أشار العوضي إلى قيمة الكفارة، حيث قدّر تكلفة إطعام المسكين بـ 30 جنيهًا، وبالتالي فإن أقل ما يمكن أن يُعطى في الكفارة هو 300 جنيه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن صيام ثلاثة أيام يجوز وأنه لا يشترط الترتيب بين الأيام، حيث يمكن أن تُصام أيام متفرقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على اليمين وعدم استخدامها بشكل مفرط.