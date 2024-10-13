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عالم أزهري يكشف: هل حديث النبي "اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد" صحيح؟

07:27 م الأحد 13 أكتوبر 2024

الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم

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كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، سؤالًا من أحد الأصدقاء يسأل عن حديث النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد... وهل هو حديث صحيح؟

وفي رده، قال مرزوق إن الحديث ورد بلفظ (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، رواه الإمام مالك في الموطأ، وهو حديث صحيح، وجاء في كتاب (بيان للناس).

ولفت العالم الأزهري إلى أن اتخاذ القبور مساجد يعني التوجه بالعبادة إليها وإلى من فيها وذلك شرك فالعبادة لله وحده، وهو معنى جعل القبر وثنا يعبد.. والمراد بالمسجد هنا موضع العبادة بالصلاة وغيرها.. انظر كتاب (بيان للناس) الصادر عن الأزهر الشريف في عهد الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، ومؤلفه العلامة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى.. وبذلك يعلم الجواب عن السؤال.

وختم مرزوق، في منشوره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ناصحا بقراءة هذا الكتاب بجزأيه لمعالجته للمسائل الخلافية، مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وقد أجازها جمع من أهل العلم، ومثل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الصالحين، وقد أجازها أيضًا جمع من أهل العلم.

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الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم حديث النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد كتاب بيان للناس الصلاة في المساجد أضرحة الصالحين
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