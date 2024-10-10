هل الموت في المسجد حسن خاتمة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن الموت داخل المسجد لا يعتبر بالضرورة علامة على حسن الخاتمة، لكنه قد يكون من بين علامات الخير.

وأشار الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إلى أن حسن الخاتمة يرتبط بأفعال المسلم وإيمانه، وليس بالمكان الذي يتوفى فيه.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لمصراوي: أن الله يختار لعباده المؤمنين حسن الخاتمة بطرق متعددة، وأن الأهم هو أن يظل الإنسان مواظبًا على الطاعات والأعمال الصالحة في حياته اليومية.

وأكد الشيخ أحمد خليل أن التوبة المستمرة والإقبال على الله بالقلب والقول والعمل هي الأساس في تحقيق حسن الخاتمة، وأن الله أرحم بعباده من أن يربط خير الخاتمة بمكان واحد أو ظرف معين.

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