دعاء النبي عن رؤية الهلال في أولى ليالي جمادى الآخرة

كتب - علي شبل:

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه تم استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ، ليكون يوم غد الثلاثاء ٣-١٢-٢٠٢٤م هو أول أيام الشهر الفضيل، وقد بدأت أولى لياليه بعد مغرب اليوم الاثنين وانتهى مع فجر الثلاثاء.

أما خير ما يبدأ به المسلم الشهر الفضيل، فهو دعاء النبي الأعظم، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال أنه قال: "اللهم أهلّه علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله".

والأشهر الهجرية بالترتيب، هي:

1- المحرم ، 2- صفر ، 3- ربيع الأول ، 4- ربيع الآخر ، 5- جمادى الأولى، 6- جمادى الآخرة ، 7- رجب ، 8- شعبان ، 9- رمضان ، 10- شوال ، 11- ذو القعدة ، 12- ذو الحجة.

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