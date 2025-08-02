كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا من شخص يقول في رسالته: إمامنا لا يعطينا فرصة لقراءة التشهد الأخير كاملا ويسلم لنا قبل أن نصلي على سيدنا محمد فيه مما نضطر إلى السلام بعده، فهل صلاتنا صحيحة؟.

وفي رده، يوضح العالم الأزهري أن من أركان الصلاة التي لا يستقيم بنيانها إلا بها الصلاة والسلام على سيدنا محمد عند الجلوس للتشهد الأخير، وذلك عند الشافعية والحنابلة وهو مروي عن عمر وابنه عبد الله، وهو قول الشعبي من التابعين.

وأشار إلى أنه يمكن أن يستدل له بقول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا :(اللهم صل على محمد).. والأمر يقتضي الوجوب، وذهب الأحناف إلى أنها ليست ركنا من أركان الصلاة بل هي سنة من سننها، ومن ثم لا يترتب على تركها بطلان الصلاة.

وفي ختام فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يقول لاشين للسائل خروجا من هذا الخلاف: يمكن ألا تسلم خلف الإمام مباشرة، بل يشرع لك تأخير السلام حتى تأتي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد في تشهدك الأخير، وإذا كنت لا تعلم هذا الحكم فسلمت عقب تسليم الإمام مباشرة فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة.. والله أعلم.

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