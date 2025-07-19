الشيخ أحمد خليل: ليس كل باب رزق حلالًا!
كتب- محمد قادوس:
أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن على المسلم أن يتأنى ويتحرى الحلال في عمله، فليس كل باب رزق مفتوح يكون مباحًا شرعًا، موضحا: "على الإنسان أن يسأل نفسه قبل أن يعمل في أي مهنة: هل هذا العمل يرضي الله؟ وهل هو موافق لديني وقيمي؟".
وضرب الشيخ خليل، خلال رده لمصراوي: مثالًا بمهنة تصفيف شعر النساء للرجال، موضحًا أنها لا تجوز شرعًا، لما فيها من نظر ولمس ما لا يحل، وهو أمر نهى عنه الإسلام صيانة للحياء.
وأضاف: هذا النوع من العمل يفتح باب الفتنة، ويكسر حاجز الحياء الذي أمرنا الشرع بالحفاظ عليه، فلا يصح للمسلم أن يُعرض نفسه لمواطن الشبهة والحرام بحجة السعي للرزق.
وتابع: الرزق الحلال هو الذي تنزل معه البركة والسكينة، أما الرزق الذي تشوبه شبهة أو حرام فمهما كثر، لا يجلب لصاحبه إلا التعب والهم"، مستشهدًا بالحكمة المأثورة:
"البركة في الحلال وإن قل، والهم في الحرام وإن كثر.
وأضاف:ابحث عن عمل يليق بدينك وكرامتك، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
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