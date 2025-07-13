أمين الفتوى يحذر من القسوة مع الآباء: دعوة الأب مستجابة

كتب - علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من مشاهد القسوة المتبادلة بين الأبناء ووالديهم، مؤكدًا أن من الدعوات المستجاب دعاء الأب لابنه.

وقال أمين الفتوى إنه مِن المؤسف القسوة المتبادلة بين الأبناء وآباهم، وهذا الأسف لأنَّ الأمر هنا علاقته الأَوَّلية بالأخلاق وكمال المروءة، ثم يأتي الدِّيْن والشرع ليُؤكِّد هذا المعنى.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن كمال شفقة الأب على أولاده غالبةٌ، ولذا كانت دعوته لهم مستجابة، ففي الحديث: «ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ...».

إذًا: لو دعا الأب عليهم يستجاب الدعاء؟، يطرح أمين الفتوى هذا السؤال ليرد قائلًا: يأتي هذا الحديث مِن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجيبًا بأنَّ الله تعالى لا يستجيب لمثل هذه الأدعية؛ ففي الحديث: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل».

اقرأ أيضًا:

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة



