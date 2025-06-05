لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم

كتب-محمد قادوس:

تزامنًا مع وقوف الحجيج على جبل عرفات، أحد مناسك الحج وركن أساسي فيه، تساءل الكثير عن سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم.

جبل عرفات هو المكان الذي التقى فيه سيدنا آدم وزوجته حواء، بعد هبوطهما من الجنة و عرفته وعرفها، كما أن الناس يعترفون على جبل عرفات بذنوبهم.

سمي جبل عرفات بهذا الاسم، نسبة لأرض عرفة التي يقف فيها الحجاج، ويطلق على الجبل الكثير من الأسماء، وأكثر هذه الأسماء لا أصل لها، ومنها: جبل إلال، وهذا اسمٌ موجود في كثير من الكتب التاريخية، وجبل الرحمة؛ وذلك لأنّ الله -سبحانه وتعالى- يُنزل رحمته على الحُجاج في هذا الموقف العظيم.

وجبل التوبة؛ وذلك لأنّ الحُجاج يتوجهون إلى الله -سبحانه وتعالى- بالتوبة الصادقة، والدعاء الخالص على الجبل، وجبل القُرين؛ حيث قيل إنَّه سُمِّي بذلك بسبب الشاخص الذي أُحدث في أعلاه، والذي يشبه القرن.

وهناك رأيًا آخر حول تسمية عرفة بهذا الاسم، وهو بأن الناس جميعًا يعترفون إلى الله بذنوبهم في يوم عرفة، وقيل أيضًا لأن سيدنا جبريل كان يعلم الخليل المناسك ويقول له أعرفت فيقول عرفت.

وسمي الجبل بهذا الاسم أيضًا، بأن عرفة يخرج منه عرف شذي رائحة طيبة، وتصل إلى عنان السماء، مؤكدًا أن عرفة جبلٌ وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف.

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