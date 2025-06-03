خالد الجندي: هؤلاء يوفروا فلوسهم .. حجهم باطل

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن الحج له شروط سابقة وأخرى لاحقة وشروط أثناء الحج، مشددا على ضرورة قضاء حقوق العباد وعدم التلبس بحقوق الناس وأكل الميراث وأكل أموال الناس بالباطل فهؤلاء لا حج لهم.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": أن شروط ما قبل العبادة في الحج أن تكون النفقة طيبة وألا يترتب على سفر الحاج أضرار بآخرين، واستشهد قائلا: "واحد يسيب مراته وعياله ومش سايب لهم لا أكل ولا حاجة وقبل ما تحج تتصرف في نفقة أسرتك.

وتابع: وامتلاك النفقة تعنى من ملك الزاد والراحلة كما قال العلماء زمان والنهاردة الحج الأمر اختلف طائرات وسفن والوسيلة تتبع الهدف، وأيضا لابد يكون الانسان الحاج متصالحا ولو واحد مقاطع أخواته ومقاطع أهله ومخاصم أسرته ووالده ووالدته خليك أحسن ووفر تعبك لان المشاحن لا يقبل له عمل ولا له أجر.

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