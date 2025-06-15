كتب- علي شبل:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أخلاقيات وآداب في رحلة "المصيف"، نصح أن يتحلى بها المسلم.

وحدد ربيع 5 آداب وأخلاقيات في رحلة المصيف، وهي:

1- "رَتِّب أولوياتَك جَيَّدًا"... فليس مِن المعقول الاستدانة وتَحمُّل الديون لأجل رحلة ترفيهية بإمكانك الاستعاضة عنها بغيرها.

2- عدم إيذاء غيرِك، ولو بالنَّظْرة.

3- احترِم خصوصية الناس... فليس لكَ علاقة بـمَن حولك، بل استمتع بوقتك مع أسرتك.

4- عدم إلقاء المخلَّفات أو القاذورات في مياه البحر، وبالأَوْلَى عدم "التبول" فيه، فقد ورد في الحديث: «اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثةَ: البرازَ في المَوارِدِ، وقارِعةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ». والـمَوارد: جمع "مَورِد"، وهو الماء الذي يأتيه الناس للانتفاع منه.

5- تَعَلَّم أحكام السَّفَر، كالدعاء قَبل وبعد السَّفَر، وأحكام قَصر الصلاة وجَمعها.

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