هل الحج يغفر الذنوب جميعاً؟.. داعية توضح ما هي الذنوب التي لا يغفرها الحج (فيديو)

كتب - علي شبل:

مع اقتراب موسم الحج 2025، كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبوالخير، عن إحدى مسائل الحج المهمة، وهي هل يغفر أداء فريضة الحج جميع الذنوب، وما هي الذنوب التي لا يغفرها الحج.

أكدت أبوالخير أن الحاج يرجع من أداء مناسك الفريضة بعد أداء أركان الحج كاملة كيوم ولدته أمه، مضيفة خلال برنامج «وللنساء نصيب» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الذنوب الصغيرة تُغفر جميعا لدى الحجاج، ولكن هناك كلام وتفاوت في الرأي بين الفقهاء حول الكبائر.

وأكدت أن بعض العلماء قالوا إن الحج لا يغفر الكبائر واستدلوا بالحديث النبوي: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر».

وأوضحت الداعية الإسلامية أن من يقول إن كل الذنوب مغفورة حتى الكبائر استندوا إلى الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

واختتمت بأن من يرتكب كبيرة من الكبائر يجب أن يتوب عنها فورًا، ويرد المظالم فالظلم ظلمات يوم القيامة، موضحة أنه لا يصح أن يذهب أحد لبيت الله الحرام وهو عننده كبيرة مُصر عليها.

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