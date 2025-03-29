عالم أزهري يعلق على إعلان الرؤية الشرعية والتأكيدات الفلكية: هذا ما كان يجب

كتب- علي شبل:

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع رؤية هلال شوال، وعدم ثبوت الرؤية، رغم التأكيدات الفلكية برصد هلال شوال ومكثه فترة زمنية تتيح التيقن منه.. كشف الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، عن ثلاثة تعليقات على مسألة رؤية الهلال، مشددا على أنه ما كان يجب التسرع في تأكيد معهد البحوث الفلكية في مسألة ثبوت الهلال.

وفي تعليقه، يقول العشماوي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

أولا: كان يجب على المتحدث باسم معهد البحوث الفلكية، ألا يدلي برأيه علانية في مسألة ثبوت الهلال، وأنه قد ولد بالفعل، وأن العيد يوم الأحد، وقد استمعت إليه في بث مباشر ينتقد عدم الأخذ بالعلم الحديث في ثبوت رؤية الهلال!

وأقول: إن مسألة الرؤية مسألة شرعية مجردة، والشرع علق الثبوت بالرؤية البصرية، حتى وإن ولد الهلال فلكيا، لكن استحالت أو تعذرت رؤيته بالعين المجردة أو بالتلسكوب الفلكي، فإذا توافقت الرؤية البصرية مع الحسابات الفلكية؛ فبها ونعمت، وإلا فالمعتبر الرؤية البصرية وحدها، كما بينا ذلك في منشور علمي، كتبناه أمس بهذا الخصوص.

وأكد الأستاذ بالأزهر أن دار الإفتاء المصرية وحدها هي المنوط بها الإعلان عن رؤية الهلال إثباتا أو نفيا!

ثانيا: على من ينتقدون فتاوى دار الإفتاء من العوام والمثقفين؛ أن يدركوا أنهم مخطئون، وأن دار الإفتاء تتحرى الحق قدر الإمكان، ولا تسير بحسب الأهواء!

وعليهم- يقول العشماوي- أن يقبلوا كلامها في الفتاوى؛ كما قبلوا كلامها في رؤية الهلال، حتى لا يقعوا في الهوى والتناقض!

ثالثا: في حديث فضيلة المفتي وإلى جواره مجسم خريطة فلسطين؛ رسالة واضحة أن فلسطين في قلب مصر، ومؤسساتها الرسمية، وفي القلب منها المؤسسة الدينية، فليسكت المزايدون!

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