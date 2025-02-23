إذا أصابك هم أو بلاء.. 8 نصائح ذهبية يكشف عنها الأزهر للفتوى
كتب- علي شبل:
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عن عدة نصائح ذهبية لمن يعاني من الهم أو البلاء.
وقدم الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 8 نصائح مهمة يستعين بها المسلم للتغلب على همومه واحزانه، وهي:
1- يذكر الله ويسترجع
2- يتأسى بسير الأنبياء
3- يعلم أن الله قادر على دفع البلاء عنه
4- يحتسب أجر الصبر والتسليم لله
5- يلجأ إلى الله بالدعاء
6- يوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير
7- ينظر للحكمة من البلاء ويتعلم منه
8- يعلم أن مع العسر يسرا
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