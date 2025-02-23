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إذا أصابك هم أو بلاء.. 8 نصائح ذهبية يكشف عنها الأزهر للفتوى

05:46 م الأحد 23 فبراير 2025

نصائح ذهبية لمن يعاني من الهم

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كتب- علي شبل:

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عن عدة نصائح ذهبية لمن يعاني من الهم أو البلاء.
وقدم الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 8 نصائح مهمة يستعين بها المسلم للتغلب على همومه واحزانه، وهي:

1- يذكر الله ويسترجع

2- يتأسى بسير الأنبياء

3- يعلم أن الله قادر على دفع البلاء عنه

4- يحتسب أجر الصبر والتسليم لله

5- يلجأ إلى الله بالدعاء

6- يوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير

7- ينظر للحكمة من البلاء ويتعلم منه

8- يعلم أن مع العسر يسرا

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