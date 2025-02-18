داعية إسلامي: "إطعام الطعام" أحب الأعمال إلى الله



كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ عماد فتحي، الداعية الإسلامي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى خصال هامة تمثل جوهر تعاليم الدين الإسلامي، وهما "إطعام الطعام" و"إفشاء السلام"، مؤكدًا أن هاتين الخصلتين لهما فضل عظيم في الدنيا والآخرة.

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "من قبس علوم الشريعة"، المذاع على قناة" الناس": أن "إطعام الطعام" له أهمية خاصة في الإسلام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس"، مشيرًا إلى أن "أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم"، مثل: "تسعده بكشف كربه، أو قضاء دينه، أو حتى إطعامه في حالة الجوع.



وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف في حديثه إلى سيدنا أبي ذر: "إذا طبخت مرقة، فأكثر مائها وتعاهد جيرانك"، مبينًا أن إطعام الطعام يشمل جميع الناس: الجيران، الأهل، الفقراء، والمساكين.

وتابع أن إلقاء السلام يبعث في النفس طمأنينة وسكينة، ويُعد من أبرز سمات المسلم في تعاملاته مع الآخرين، قائلاً: "النبي صلى الله عليه وسلم كان دائمًا يوصي بإفشاء السلام في المجتمع، حتى قال في حديثه: 'أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.

وأضاف أن "إفشاء السلام" ليس محصورًا بين المسلمين فقط، بل هو شامل لكل من يعاشر المسلم، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، مستشهدًا بمواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسلم على المجالس التي تضم مسلمين وغير مسلمين، وكان يلين كلامه للجميع.