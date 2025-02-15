هبة النجار: سيدنا النبي بشر مصر وأهلها بالحفظ والرعاية الإلهية

كتب- محمد قادوس:

أكد الداعية الإسلامية الدكتورة هبة النجار، أن النبي محمد ﷺ كان يحمل في قلبه حبًا خاصًا لمصر وشعبها، مشيرةً إلى الحديث الشريف الذي وصف فيه جنود مصر بأنهم "خير أجناد الأرض"، لما يتمتعون به من قوة وإخلاص في الدفاع عن أرضهم وعرضهم.

وأوضحت الداعية الإسلامية خلال حلقة برنامج "ربنا بيحبك"، المذاع على قناة" الناس": سيدنا محمد ﷺ يحب مصر وجنودها وجيشها، وقال عنهم إنهم خير أجناد الأرض، لأنهم يحافظون على أرضهم وعرضهم، وهذا هو معنى الرباط، الذي ذكره النبي ﷺ في الحديث الشريف: (إذا فتح الله عليكم مصر، فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبو بكر: ولِمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: "لأنهم في رباط إلى يوم القيامة)".

وتابعت: "بشارة سارة من النبي الكريم ﷺ لأهل مصر، بأن الأمة المصرية محروسة بعناية الله تعالى، ومحفوظة بالحفظ والرعاية والحماية من كل سوء ومكر وكيد أو عدوان".