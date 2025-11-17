أمين الفتوى يوضح المقصود بـ"ربا السيئة" وعلاقته بالديون (فيديو)

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن المقصود بـ"ربا السيئة" وعلاقته بإحدى المعاملات المالية وهي الدين، وذلك خلال رده على سؤال يقول صاحبه إنه اشترى سبائك ذهب ودفع الثمن كامل، ثم علم أن جزءًا من السبائك غير متوفر وسيصل لاحقًا من الشركة، فأكمل شراء الجزء المتبقي في اليوم التالي وعرفت إن ما فعلته من ربا النسيئة، متسائلًا عن حكم ذلك وهل يُعد ربا النسيئة، وما هى الكفارة إذا كان خطأ؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الإثنين، أن ما قام به صاحب السؤال لا يدخل ضمن ربا النسيئة، مشيرًا إلى أن ربا النسيئة يختص بتأجيل سداد الديون مع زيادة، مثل قرض مالي يُسدد بعد فترة مع زيادة معينة، بينما ما فعله يتعلق بمعاملة سلعية، حيث اشترى سلعة حقيقية (السبائك) وتم الاتفاق على استلام جزء منها لاحقًا.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن السبائك تُعامل كأى سلعة أخرى، يمكن بيعها وشراؤها مثل الخبز والزيت والخضار، وبالتالي يجوز دفع ثمنها واستلامها على مراحل، مشددًا على أن ما حدث جائز شرعًا ولا يُعد من صور الربا، ولا يستوجب أية كفارة، مؤكدًا أنه لم يخطئ شرعًا في هذه المعاملة.

وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن التعامل بالسبائك بهذه الطريقة جائز، وما دام الاتفاق على شراء السلعة كاملًا والفرق فقط في تاريخ التسليم، فلا حرج شرعى في ذلك.

