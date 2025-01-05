فيديو- عالم بالأوقاف: الوسوسة ابتلاء شديد وعلاجها في 3 خطوات

كـتب- علي شبل:

كشف الداعية الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن أفضل طريقة لعلاج الوسوسة من الناحية الشرعية، وهو مرض يصيب الكثير من الناس في العبادات والطهارة.

يقول العالم بالأوقاف إن الوسوسة ابتلاء شديد، لأن الوسوسة صوت داخلي يتسلل إلى القلب والعقل، ويعيش الإنسان في حالة صعبة جدا من الإرهاق النفسي.

وكشف أبو عمر، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن بعض الأمور بمثابة روشتة شرعية لعلاج الوسوسة، وهي 3 خطوات:

1- الاستعانة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والاستعانة به تعالى على كل ما لا يراه الإنسان، ويراه سبحانه وتعالى.. "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم".

2- التجاهل، وعدم الالتفات "لما يجيلك الشيطان يوسوس لك يقولك انت اتوضيت ولا لأ، طب الوضوء صحيح ولا لأ، بعد ما كبرت للصلاة يقولك انت كبرت ولا لأ.. وهكذا يوسوس لك ويشكك في عبادتك، اطرح الأفكار دي كلها ورا ضهرك ولا تلتفت لها، تجاهل وسوسة الشيطان تماما، لأنك لو سمعت له بعزيز معاك".

3- الدعاء، ومن أهم الأدعية: ؛اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون"، وادع بأي دعاء انت شايف إنه يحقق لك طلبك، ادعو من قلبك.

وختم الداعية الإسلامي بأن تلك الوصايا من الناحية الشرعية، وعلاج حالة الوسوسة تتطلب العرض على طبيب نفسي يحدد علاجا طبيا، بجانب الخطوات السابقة "يبقى انت كده أخذت بالأسباب الشرعية والطبية".

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