المفتي: رحلة العائلة المقدسة امتدت من سيناء لأسوان وكانت تشريفاً إلهيّاً لأرضها (فيديو)

كـتب- علي شبل:

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، إن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر كانت تشريفاً إلهيّاً لأرضها.

وأوضح “عياد”، خلال استضافته في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج “اسأل المفتي”، الذي يُقدمه الإعلامي حمدي زرق، عبر فضائية “صدى البلد”، أن رحلة العائلة المقدسة امتدت من سيناء إلى أسوان، مشيرا إلى أن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر شملت نقاطا متعددة شرفها الله سبحانه وتعالى بوطأة قدم العائلة المقدسة.

وتابع مفتي الديار المصرية أن السيدة مريم العذراء كانت عفيفة وطاهرة وفرت خوفا على ابنها ودينها بصحبة رجل صالح، مشيرا إلى أن قصة مريم العذراء تدل على إنعام الشرائع السماوية للمرأة ورفع قدرها وشأنها، مضيفا: “لا يمكن أن نغفل عن أن هذا المولود الذي سيكون على غير مثال سابق لابد وأن يكون له من الخلال والصفات والألقاب والمزايا، التي توافرت فيه دون أحد من قبله”، في إشارة إلى السيد المسيح -عليه السلام-.

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