المعوذتان.. 5 أسرار وفضائل مهمة لسورتي الفلق والناس تعرف عليها

كـتب- علي شبل:

لا شك أن القرآن الكريم، كلام الله رب العالمين، كله هدى وخير، وفيه وقاية وشفاء وعلاج للنفس والجسد، كما قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. {الإسراء:82}، وتتميز سور القرآن الكريم بأن كلها رحمة وهدى وخير، ولها أسرار وفضائل، إلا أن بعض سوره وردت في فضلها أحاديث كثيرة تكشف إعجاز أسرارها وفضائل قدرها.. وفي هذا التقرير يكشف مصراوي بعضا من فضائل وأسرار المعوذتين: سورتي الفلق والناس:

السر الأول: سبب النزول

أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: صنعت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأصابه من ذلك وجع شديد فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه لما به، فأتاه جبريل بالمعوذتين فعوذه بهما فخرج إلى أصحابه صحيحا.

وقال ابن حجر في الفتح: وفي حديث زيد بن أرقم عند عبد بن حميد وغيره: فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وفيه فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقال.

السر الثاني: هل لفظ "قل" زائدة أم من ألفاظ القرآن؟

جاء في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض، معلِّقًا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (آياتٌ أُنْزِلتْ علىَّ الليلة لم ير مِثْلُهُنَّ: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ"، و"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس"): دليل واضح على أنهما من القرآن، ورد على من تأوَّل على ابن مسعود غير ذلك، ورد على من زعم أن لفظة (قُل) ليستْ من السورتين.

وقال الإمام النووي، في شرح مسلم: فيه بيانُ عِظَم فضل هاتين السورتين، وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، وردٌّ على مَن نسب إلى ابن مسعود خلاف هذا، وفيه أن لفظة (قل) من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة، وقد أجمعت الأمة على هذا كله.

السر الثالث: الوقاية من جميع الشرور

قال ابن القيم: تضمَّنت هاتان السورتان الاستعاذة من الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد، وأعمه استعاذةً، بحيث لم يبق شرٌّ من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما.

وقال الثعلبي: قال الحسين بن الفضل: إنَّ الله جمع الشرور في هذه الآية: ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: 5]، وختَمها بالحسد؛ ليُعلم أنه أخسُّ الطبائع- جاء بفتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر.

وقال القرطبي: وأمر نبيُّه صلى الله عليه وسلم أن يتعوَّذ من جميع الشرور، فقال: ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾، وجعل خاتمة ذلك الحسد تنبيهًا على عِظَمه، وكثرة ضرره- جاء بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ للشوكاني.

السر الرابع: رقية النبي بهما

تعد رقية النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين ثابتة، ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، كلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها.

السر الخامس: المعوذتان حصن المسلم

تعد سورة الفلق من أعظم سور القرآن الكريم وأفضلها، والتحصن بها مفيد قطعا ولا سيما إذا انضافت إليها سورتا الإخلاص والناس، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً تكفيك من كل شيء. رواه الترمذي.

وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم: كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.

وروى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان، ثم أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. صححه الألباني.

قال العلماء: أخذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما مما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن لما تضمنتاه من الاستعاذة من كل مكروه، ولما سحر استشفى بهما، ولذلك فإن من تعوذ بهذه السور وتحصن بها من المكروه كفته إن شاء الله تعالى.

اقرأ أيضًا:

حكم قراءة القرآن من غير وضوء.. أمين الفتوى يوضح

هكذا علمنا النبي.. دعاء لسداد الدين ولو كان مثل جبل أحد



