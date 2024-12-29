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هل حديث (شاوروهنَّ وخالفوهنَّ) صحيح؟.. عالم أزهري يوضح

09:06 م الأحد 29 ديسمبر 2024

الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم

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كـتب- علي شبل:

دفاعا عن السنة المشرفة، رد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، على شبهة حول علاقة الرجال بالنساء في الإسلام استنادا إلى حديث: (شاوروهنَّ وخالفوهنَّ - يعني النساء).

أكد العالم الأزهري أن حديث: (شاوروهنَّ وخالفوهنَّ) لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

والدليل على ذلك، يوضح مرزوق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ما يلي:

أولا: جاء في الفوائد المجموعة: لا أصل له رقم ٧٦

ثانيا: جاء في المصنوع في الحديث الموضوع: لا يثبت بهذا اللفظ.

ثالثا: جاء في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 430: لا أصل له مرفوعا قال: ومعنى الحديث ليس صحيحا، فقد ثبت عدم مخالفته صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة حين أشارت عليه بأن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية حتى يتابعوه.. وقد كانت مشورتها بركة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قيامهم باتباع المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم.

رابعا: مثل هذه الروايات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها أعداء المسلمين شبهة على أن الإسلام يعادي المرأة.

خامسا: لا يزال بعض إخواننا من الدعاة يرددون ذلك الحديث وقد سمعته من أحدهم فنبهته، لذلك نعيد ذلك التنبيه.

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