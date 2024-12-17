بالفيديو| أمين الفتوى يكشف عن عبادة تجلب محبة الله وتفتح أبواب البركة والرحمة في حياتك

كـتب- علي شبل:

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن عبادة هي بمثابة خط الدفاع الأول للحفاظ على الصلوات المفروضة، وقد يستهين بها البعض وهي صلاة النوافل، قائلًا إنها في الحقيقة عامل أساسي في تقوية العلاقة بين العبد وربه، وهي حائط صد بينك وبين الشيطان.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «النوافل بمثابة ساحة المعركة التي يجب أن تظل فيها يقظًا، لأن الشيطان قد يهاجمك من خلالها، وإذا كنت مستمرًا في النوافل، فلن يسمح لك بالتكاسل عن الفرائض».

وأكد عثمان أن النوافل هي وسيلة للتقرب إلى الله، كما ورد في الحديث القدسي: "وما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه"، فعندما يحبك الله، يفتح لك أبواب الخير جميعها، لافتا إلى أن المحافظة على النوافل تجلب محبة الله، وبالتالي تفتح أبواب البركة والرحمة في حياتك.

وكشف أمين الفتوى عن العلامة الأساسية للثبات على الطاعة، وهي أن يحاسب الإنسان نفسه يوميًا، قائلًا: يجب على المؤمن أن يسأل نفسه كل يوم: هل قمت بحق الله؟ هل صُنت لساني عن الحرام؟ هل حافظت على عباداتي؟ والمؤمن الحقيقي هو الذي لا يرى نفسه معصومًا من الأخطاء، بل يسعى دائمًا لتحسين نفسه وتفادي المعاصي.





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