تشفع لصاحبها وتمنع من عذاب القبر.. 7 أسرار وفضائل لسورة الملك تعرف عليها

كـتب- علي شبل:

لا شك أن القرآن الكريم، كلام الله رب العالمين، كله هدى وخير ورحمة من العذاب، وفيه شفاء وعلاج، وهو كذلك وقاية مما يخافه... كما قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. {الإسراء:82}، وتتميز سور القرآن الكريم بأن كلها رحمة وهدى وخير، إلا أن بعض سوره وردت في فضلها أحاديث كثيرة تكشف أسرارها وقدرها.. وفي هذا التقرير يكشف مصراوي بعضا من فضائل وأسرار سورة الملك:

السر الأول: سبب تسميتها

سورة الملك هي إحدى السور المكية وتقع على رأس الجزء التاسع والعشرين من كتاب الله تبارك وتعالى والمسمى بـ جزء تبارك، حيث إن سورة الملك هي سورة تبارك، وسميت سورة الملك بهذا الاسم كونها تتحدث عن مُلك الله للكون، ولكونها تدور حول أمر ملك الله عز وجل وقدرته وخلقه له‏، وأنَّ كل ما في الكون هو مُلكٌ لله سبحانه وتعالى.

السر الثاني: لها 8 أسماء

1- الشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة سورة الملك وكذلك ترجمها الترمذي: باب ما جاء في فضل سورة الملك، وكذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه.

2- سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - (سورة تبارك الذي بيده الملك)

3- وسميت أيضا ( تبارك الملك ) بمجموع الكلمتين في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم

4- وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال : كنا نسميها على عهد رسول الله المانعة، أي أخذا من وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها بأنها المانعة المنجية.

5- في الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - سماها المنجية ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث الترمذي وليس أيضا بالصريح في أنه اسم.

6- وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء تسمى أيضا الواقية.

7- وتسمى المناعة بصيغة المبالغة.

8- وذكر الفخر: أن ابن عباس كان يسميها المجادلة لأنها تجادل عن قارئها عند سؤال الملكين.

السر الثالث: سبب نزولها

ورد عن سبب نزول قوله تعالى بسورة الملك ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ قوله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به﴾ الآية، عن ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه، فيقول بعضهم لبعض، أسروا قولكم لئلا يسمع إلا محمد.

السر الرابع: تشفع المؤمن حتى يغفر له

سورة تبارك لها شأن عظيم؛ فقد جاء فيها حديث يدل على فضلها، وأنها تشهد لصاحبها يوم القيامة، لكن إنما تنفعه قراءتها، وقراءة القرآن إذا عمل بذلك، فقد ورد في سورة الملك ما رواه الترمذي وحسنه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك.

السر الخامس: تمنع من المعاصي

وقد ورد في فضل سورة الملك أنها تمنع من المعاصي التي توجب عذاب القبر: ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ـ ووافقه الذهبي.

السر السادس: تمنع من عذاب القبر

وكذلك من فضلها العظيم أنها تمنع من عذاب القبر، حيث ورد عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقوم يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره ـ أو قال: بطنه ـ فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك. قال: فهي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة: سورة الملك ـ من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ـ ووافقه الذهبي.

السر السابع: تدفع العذاب وتدخل الجنة

ومن أسرار سورة الملك، إنها تدفع عن المؤمن العذاب وتكون سببا بإذن الله في دخوله الجنة، لما ورد أخرج سعيد بن منصور عن عمرو بن مرة قال: كان يقال: إن من القرآن سورة تجادل عن صاحبها في القبر تكون ثلاثين آية فنظروا فوجدوها تبارك، قال السيوطي: فعرف من مجموعها أنها تجادل عنه في القبر وفي القيامة لتدفع عنه العذاب وتدخله الجنة.

اقرأ أيضًا:

صليت في الركعة الأولى بسورة الناس ماذا أقرأ في الثانية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)



