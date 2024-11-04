بالفيديو| عالم سعودي ينصح بوضع الصدقة أمام منازل الفقراء دون إخبارهم: من الإخلاص

كتب - علي شبل:

هل يجوز وضع الصدقة أمام منازل الفقراء دون إخبارهم للإخلاص؟.. سؤال تلقاه العالم السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، ليوضح رأي الشرع في تلك المسألة.

وقال الخثلان، في رده، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) : “نعم لا بأس بل ان هذا هو الأفضل وهذا يصدق عليه القول ان لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك”، مضيفا: “أهم شرط ألا يعرف الفقير، وألا تبقى فترة طويلة أمام منزله حتى لا تتأثر بالشمس وما إلى ذلك، فمثلا يضعها ويطرق الباب ويرقب الموقف من بعيد”.



واختتم العالم السعودي قائلًا: يجب على الشخص أن يعطى بطريقة محترمة ولائقة، المهم ألا يسلمها للفقير أو يرسل أحدا بها لأن هذا منافٍ للإخلاص.

🔆 هل يجوز وضع الصدقة أمام منازل الفقراء دون إخبارهم للإخلاص؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان



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