علي جمعة يرصد خصائص وفضائل شهد بها الواقع لسيدنا النبي: (6) حفظ أمته من عبادته ﷺ

كـتب- علي شبل:

رصد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بعضا من الخصائص والفضائل مما شهد بها الواقع لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح جمعة أن من تلك الخصائص والفضائل يأتي سادسا: حفظ أمته من عبادته ﷺ:

واستشهد فضيلة المفتي السابق بقول النبي ﷺ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [رواه مالك في الموطأ] وكما يظهر فالمقصود من كلمة مساجد في هذا الحديث، هو السجود لمن في القبر عبادة له، بدليل تحذيره في بداية الحديث لا تجعل قبري وثنًا يعبد، وإن من أعجب العجب، حفظ الله تعالى لأمة نبيه ﷺ من أن تقع في عبادته رغم وقوعها في عبادة من هو أقل منه شأنًا، فضل أقوام وخرجوا من ملة الإسلام بأنها عبدت سيدنا عليًّا رضي الله عنه ، وضل آخرون بعبادتهم للحاكم بأمر الله.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: إلا أن الله وقى الأمة على مر العصور وكر الدهور من الوقوع في عبادته ﷺ ، ولم يسجل التاريخ حتى ولو حالة واحدة أن هناك طائفة عبدته ﷺ من دون الله، وفي ذلك إعجاز وحفظ واستجابة لدعوته ﷺ حيث وقى الله الأمة أن تعبده، وسيستمر هذا الأمر إن ـ شاء الله ـ إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها.

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