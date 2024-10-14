هل الإبل مخلوقة من الشياطين وما حكم الوضوء بعد أكل لحمها؟.. أمين الفتوى يوضح

كـتب- علي شبل:

هل الإبل مخلوقة من الشياطين وما حكم الوضوء لمن أكل لحمها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع "يوتيوب": "الحديث الوراد في ذلك، وهو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لَم تجِدوا إلَّا مَرابضَ الغنَمِ وأَعطانَ الإبلِ، فصلُّوا في مَرابِضِ الغنمِ، ولا تُصلُّوا في أعطانِ الإبلِ؛ فإنَّها خُلِقَتْ من الشَّياطينِ"، معناه أن الإبل فيها قوة وشراسة ونوع من أنواع الحدة، أي أنها خُلقت من عنصر قوي، ولذلك فهو مجاز وليس حقيقة".

وعن وجوبية الوضوء بعد أكل لحم الإبل، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "بعض المالكية يقولون، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال، من أكل لحم جزور فليتوضأ"، مشيرا إلى أن هناك خلافا بين الفقهاء بشأن هذا الحديث النبوي.

وتابع: "بعض الفقهاء يشترط الوضوء إذا أكلنا لحم الإبل، والبعض الآخر لا يشترطون ذلك"، مشيرا إلى أنه يمكن الأخذ بالقول الميسر، الذي لا يشترط الوضوء بعد أكل لحم الإبل.

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