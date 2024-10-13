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هل يتعارض قوله تعالى ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَى﴾ مع عصمة النبي؟.. الإفتاء توضح

11:10 م الأحد 13 أكتوبر 2024

القرآن الكريم

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كـتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن المراد من قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَى﴾، موضحة أن أكثر المفسرين على أن معنى قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ﴾ أنه كان ضالًّا عما هو عليه الآن من الشريعة فهداه الله تعالى إليها.

وأشارت الإفتاء، في منشور عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أنه ذهب بعض العلماء إلى أن معناها: وجدك في قوم ضلَّال فهداهم بك، وقيل: أي وجدك متحيرًا في بيان ما أنزل إليك، فهداك لبيانه، كقوله: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ﴾ [النحل: 44].

وأكدت الإفتاء أنه لا يصحّ فهم أنَّ قول الله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: 7] يدل على هداية الله للنبي بعد ضلالٍ وكفر؛ فحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ العصمة ثابتة وواجبة لِحَقِّهِ الشريف وجنابه المنيف قبل النبوة وبعدها.

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والضحى عصمة النبي دار الإفتاء
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