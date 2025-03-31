آخر وقت لزكاة الفطر وأهم أحكامها الشرعية

كـتب- علي شبل:

قبل ساعات من بدء أول أيام عيد الفطر المبارك الإثنين 1 شوال 1446 هـ الموافق 31 مارس 2025، ازداد بحث المصريين عن آخر وقت لإخراج زكاة الفطر، وعلى من يجب إخراجها ومن هم الثلاثة الذين لا تجب عليهم.. هذا ما يرصده مصراوي، وفق رأي جهات الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف.

حكم زكاة الفطر

زكاة الفِطر أو صدقة الفِطر هي نوع من الزكاة واجبة على المسلمين تُعطى للفقراء في نهاية صيام شهر رمضان، وهي زكاة للأبدان؛ صدقة معلومة بمقدار معلوم، تجب بالفطر من رمضان، طُهرة للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، ولها شروط وأحكام شرعية.

وقد فرض الله تعالى زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال، وهي فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" رواه مسلم.

آخر وقت لإخراج زكاة الفطر وحكم من فاته وقتها

إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد أفضل، ومن السُنة ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله.

ثلاثة أصناف لا يجب عليهم إخراج زكاة الفطر

- الفقير الذي لا يملك قوت يومه.

- الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

- الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

أهم 10 أحكام لزكاة الفطر

1- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

2- يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

3- يجوز إخراجها حبوبًا أو نقودًا.. وتَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.

4- الحد الأدنى تحدده دار الإفتاء المصرية كل عام، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

5- من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.

6- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.

7- مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.

8- إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.

9- تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

10- تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.

11- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.

اقرأ أيضًا:

بعد اختلاف الأهلة.. مرتان صام المسلمون فيهما رمضان 28 يوماً وهذا ما حدث

بعد مفاجأة موريتانيا.. 13 دولة تحتفل بعيد الفطر اليوم

دولة عربية تفاجئ مواطنيها بإعلان عيد الفطر في منتصف الليل: العيد الصبح

الإفتاء توضح الوقت المستحب لصيام الأيام الستة من شوال



