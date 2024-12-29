كيف توزع أموال قصّر تم الاستثمار فيها ومضاعفتها؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: زوجي توفي وترك بنتين وولدين، إذ ترك قطعة أرض كانت تساوي 20,000 جنيه، فبعتها واشتريت قطعة أخرى بـ400,000 جنيه، وعندما كبر أولادي، كيف أوزع التركة الآن؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «نماء التركة من حق الورثة، كما أن التركة نفسها من حقهم، فلا يجوز أن يخص الشخص الذي نمّا التركة بنصيب من النماء بمفرده، بل هو جزء من التركة نفسها».

وأضاف فخر أنه من الممكن أن تُقسم التركة في شكلها الجديد، بما يشمل الأرض الجديدة وكل ما يتعلق بالتركة، بين الورثة طبقًا للشرع، مع مراعاة الحصة التي تخص الزوجة والأولاد في هذه التركة.





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