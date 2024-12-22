توفي الابن بعد أمه مباشرة.. فكيف توزع التركة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤالا حول كيفية توزيع التركة فى حالة وفاة الأم وطفليها، حيث توفي الابن بعد أمه مباشرة؟.

في رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أن التركة تقسم على النحو التالي: الأم لها سدس التركة، والأب له سدس، والزوج له ربع التركة، والباقي يُقسم بين الأبناء مع تعصيب الذكور مثل الإناث.

وفيما يتعلق بالابن الذي توفي بعد الأم، أضاف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بعد وفاته يذهب نصيبه إلى والده فقط، أما بالنسبة للجد، فقد ذكر أنه لا يرث من التركة إلا في حالة عدم وجود الابن، وفي هذه الحالة سيرث الجد نصيب الابن.

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