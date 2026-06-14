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دعاء رأس السنة الهجرية.. ينشره الشيخ علي الجفري

كتب : علي شبل

08:37 م 14/06/2026

دعاء رأس السنة الهجرية.- تعبيريه

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قبل أيام قلائل من استقبال عام هجري جديد، نشر الداعية الإسلامي الشيخ الحبيب علي الجفري دعاء واردا عن العلماء والمشايخ الراحلين في توديع عام 1447هـ واستقبال عام 1448هـ.

وقال الداعية الإسلامي انه يحسن جمع الأسرة عليه إن أمكن لما فيه من اعتبار وادّكار وتضرع ودعاء.. أهل الله هلال العام الجديد بالخير والبركة والفرج والتوبة والإخلاص وحسن الخاتمة.

دعاء العام الهجري الجديد

ونشر الجفري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، نص الدعاء التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

(اللهم) ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك، (اللهم) وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ثلاث مرات)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين (اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نوراً، وتكون لنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، (اللهم) أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعوّل، وهذا عام جديد قد أقبل، أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك زلفى، ياذا الجلال والإكرام، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ثلاث مرات)

وختم الجفري لافتا إلى أن الدعاء ذكره العلامة الديربي في فوائده نقلاً عن العلامة جمال الدين سبط ابن الجوزي عن الشيخ عمر بن قدامة المقدسي، دعاء لأول العام ودعاء لآخره، وقال: مازال مشائخنا يوصون به ويقربونه، وما فاتني طول عمري.

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الحبيب علي الجفري الشيخ علي الجفري العام الهجري الجديد عام 1448ه

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