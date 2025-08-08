إعلان

أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المرأة في أول وآخر أيام الدورة الشهرية

11:15 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى

background

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم صلاة المرأة في أول وآخر أيام الدورة الشهرية، موضحًا أن الرأي الشرعي يختلف عند نزول الإفرازات البنية أو الصفراء باختلاف توقيت الإفرازات وتمييز المرأة لعادتها.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجود الحيض، والفقهاء ذكروا أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر، والحيض، والنفاس، ومن هنا فإن التفرقة بين أنواع الإفرازات وتوقيتها أمر مهم لفهم الحكم الشرعي".

وأوضح أن الإفرازات التي تنزل قبل نزول الدم الصريح (الدم الأحمر الواضح) لا تُعد حيضًا إذا كانت المرأة مميزة وتعرف موعد عادتها الشهرية، فتصلي وتصوم دون حرج، أما إذا كانت متحيرة ولا تعرف موعد عادتها، فإنها تعتبر هذه الإفرازات بداية الحيض ما دامت في حدود العشرة أيام.

وأكد أن الإفرازات الصفراء أو البنية التي تأتي بعد الطهر الكامل سواء بعلامة الجفاف التام أو القصة البيضاء لا تُعد حيضًا، مستشهدًا بحديث أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"، مشيرًا إلى أن هذه الإفرازات تُعامل كاستحاضة، وتتوضأ المرأة لها لكل صلاة فقط دون غسل.

وقال إن الفقهاء قسموا النساء إلى مميزة تعرف عادتها، ومتحيرة لا تضبط موعدها، ولكل حالة حكمها، داعيًا النساء إلى تعلم أحكام الطهارة بتأنٍّ وتفصيل، حتى لا يقعن في الحرج أو تفوتهن العبادات بسبب اجتهاد خاطئ.

صلاة الحائض أيام الحيض
