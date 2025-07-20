أمين الفتوى: خروج المرأة بالعطر "الفواح" تبرج لا يجوز شرعًا

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن عن حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل، وضوابط الشرع في تلك المسألة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حول حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الأصل في وضع العطر للمرأة مرتبط بمدى ظهور رائحته للآخرين، قائلا: "إذا كان العطر الذي تضعه المرأة له رائحة فواحة يشمّها المارّون بجوارها، فلا يجوز لها شرعًا أن تتعطر به خارج المنزل، لأن في ذلك نوعا من التبرج المنهي عنه".

وأضاف أن استخدام المرأة لمزيل العرق أو ما يذهب الرائحة الكريهة، بشرط ألا يكون له أثر رائحة ظاهر لمن حولها، فلا مانع منه شرعًا، مؤكدا أن "الضابط في هذا الأمر ألا تكون الرائحة فواحة أو ظاهرة للغير".

وأكد على ضرورة التزام النساء بضوابط الشريعة وآداب الإسلام عند الخروج من المنزل، مشددًا على أن الحفاظ على الحياء والستر من سمات المرأة المسلمة.

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